أعلنت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ إنّ اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 11-3-2024

وأصدرت الحكومة الأردنية بيانًا يتضمن مواقيت الصلاة بالإضافة إلى موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 23 مارس 2023، وتكون مواقيت الصلاة كما يلي:-

- صلاة الفجر: الساعة 5:30 صباحًا.

- الشروق: الساعة 6:47 صباحًا.

- صلاة الظهر: الساعة 12:46 مساءً.

- صلاة العصر: الساعة 4:09 مساءً.

- صلاة المغرب: الساعة 6:46 مساءً.

- صلاة العشاء: الساعة 8:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 11-3-2024

ومن المؤكد أن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 11-3-2024، خلال شهر رمضان المبارك، ستتغير يوميًا بزيادة أو نقصان دقيقة أو دقيقتين.

ورفع أذان الفجر الأول من شهر رمضان المبارك 2024 عند الساعة 5:30 صباحًا، بينما سيكون صلاة المغرب عند الساعة 6:46.