يحرص الكثيرون على معرفة موعد صلاة التراويح في الأردن خلال رمضان 2024 في ظل حلول أول أيام الشهر الكريم في المملكة الأردنية الهاشمية، غدا الثلاثاء 12 مارس 2024 مع دولتي المملكة المغربية بشمال إفريقيا وسلطنة عمان بقارة آسيا.

موعد صلاة التراويح في الأردن رمضان 2024

وبحسب دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية عبر موقعها الإلكتروني، فإن موعد صلاة التراويح في الأردن رمضان 2024 سيكون الساعة الثامنة ونصف عقب انتهاء صلاة العشاء في الأردن التي يؤذن بها الساعة الثامنة إلا ربع.

موعد صلاة التراويح في الأردن رمضان 2024 وأبرز المساجد

موعد صلاة التراويح في الأردن رمضان 2024، أحد أبرز المواعيد التي يحاول الأشخاص معرفتها في البلاد ويتم الصلاة في المساجد الكبرى في البلاد، ومن أبرزها مساجد المسجد الزيداني والمسجد العمري وضريح أبو عبيدة بن الجراح، وضريح الحارث بن عمير الأزدي وضريح النبي حزير وضريح النبي شعيب وضريح جعفر بن أبي طالب وضريح شرحبيل بن حسنة وضريح ضرار بن الأزور وضريح عامر بن أبي وقاص وضريح معاذ بن جبل ومسجد الزهراء القديم ومسجد الشريف الحسين بن علي ومسجد الشيخ خليل ومسجد الطيبة الكبير ومسجد خان الزبيب ومسجد سحاب الكبير، ومسجد عجلون الكبير ومقام النبي هارون ومسجد صخرة القديم ومسجد لستب وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة تسعد المسلمين من مختلف الأعمار الكبار والصغار.