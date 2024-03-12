مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.. أبرزها فراولة وجودر

قائمة كبيرة من مسلسلات رمضان هذا العام تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بين الاجتماعي والتاريخي والكوميدي سواء 30 أو 15 حلقة.

مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

ونرصد في السطور التالية، مسلسلات الـ15 حلقة المقرر عرضها في النصف الثاني من رمضان 2024:

مسلسل فراولة

من مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركها البطولة شيماء سيف وعلا رشدي وصدقي صخر، وحجاج عبدالعظيم وأحمد فهيم وتوني ماهر ودنيا سامي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

مسلسل جودر

ومن المنتظر أيضًا عرض مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، ويدور في إطار عالم الأحلام والأساطير، ومن قصص ألف ليلة وليلة الخيالية.

ويشارك ياسر جلال البطولة كل من نور، ياسمين رئيس، أيتن عامر، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، تارا عماد، وليد فواز، علي صبحي، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي وعايدة رياض، ومسلسل جودر من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل بقينا اتنين

ويعرض مسلسل بقينا اتنين في النصف الثاني من رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان شريف منير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركه البطولة كل من الفنان طارق عبدالعزيز والذي رحل عن عالمنا منذ فترة، رانيا يوسف، إدوارد، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، نانسي هلال، عمر طلعت زكريا، عزة لبيب ومروة عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

مسلسل مليحة

كما يتم عرض مسلسل مليحة في النصف الثاني من رمضان 2024، ويناقش القضية الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية، ويشارك فيه كل من دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، أمير المصري، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويجرى عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين أيضًا في النصف الثاني من رمضان 2024، ويدور في إطار اجتماعي، وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، وهو من تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.