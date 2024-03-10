مع دخول الشهر الكريم، يبحث سكان المملكة الأردنية، عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة الأردن، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن أن الثلاثاء 12 هو أول أيام شهر رمضان 2024 في المملكة الهاشمية بقارة آسيا.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن

وتبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة الأردن 14:11 ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها، بعد إعلان مفتي البلاد بعد غد الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن

وستكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن – 14:11 ساعة، فيما أعلنت جارة الأردن دولة فلسطين المحتلة أن شهر رمضان الكريم الفضيل سيكون فيها غدا الاثنين، وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وغد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن وأقصر ساعة صيام

وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الأردن متوسطة بالنسبة لمختلف الدول العربية، فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا، وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.