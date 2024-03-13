مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024

مع بداية ثالث أيام شهر رمضان المبارك، نقدم للصائمون مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر والمغرب في تونس اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، لضبط مواعيد يومهم وفقا لإمساكية رمضان الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، إذ يهتم الصائمون بمعرفة توقيت الإمساك عن الطعام لتحديد توقيت وجبة السحور، وإقامة الصلاة بعدها، وموعد إذان المغرب لتجمع الأسرة على الإفطار.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024

توضح إمساكية رمضان 1445-2024، مواقيت الصلاة في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024 إذ تختلف من منطقة لأخرى، وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء

في الساعة 5:06 صباحا يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024، على أن يكون في تمام الساعة 5:05 في مدينة قرطاج.

موعد أذان الظهر في تونس

وفي تمام الساعة 12:36 ظهرا يكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء، وفي مدينة قرطاج يكون أذان المغرب في تمام الساعة 12:35.

موعد أذان العصر

في تمام الساعة 3:50 مساء يكون موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء، وفي مدينة قرطاج يكون أذان العصر في تمام الساعة 3:50 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

في تمام الساعة 6:28 مساء يكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 13-3-2024، وفي قرطاج يكون أذان المغرب 6:27 مساء.