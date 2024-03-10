يتحرى التونسيون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة تونس بعد ساعات من معرفة موعد شهر رمضان 2024 في الجمهورية التونسية بشمال إفريقيا، والذي سيكون غدا الاثنين 11 مارس من أجل الاستعداد للشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في تونس

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في دولة تونس 14:17 ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي تونس يوم غد الاثنين 11 مارس غرة شهر رمضان المبارك، بحسب بيان دار الإفتاء التونسية.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في تونس والجزائر

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في تونس – 14:17 ساعة، فيما أعلنت جارة تونس الأكبر مساحة والأكبر من حيث المساحة عربيا وهي جمهورية الجزائر التي أعلنت رسميا أن غدا الاثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك عملا بمبدأ اتحاد المطالع.

وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في تونس متوسطة فهي 14:17 ساعة، بالنسبة لمختلف الدول العربية فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.