إمساكية رمضان 2024 في تونس.. إليك مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار

أعلن معهد الرصد الجوي التونسي إمساكية رمضان 2024 في تونس، ومواعيد الإفطار والسحور في الولايات التونسية، وكذا مواعيد الفروض الخمس على مدار اليوم، ما يسهل تنظيم المواعيد وأداء الصلوات في أوقاتها وتحديدا صلاة التراويح التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 في تونس ومواعيد الصلوات في الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2024 في تونس

أعلنت تونس أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يوافق 11 مارس، وتكون أول صلاة للتراويح في ليلة الأحد 10 مارس، وبعد الانتهاء من أداء فريضة العشاء، وذلك وفق لما أفاد معهد البحوث الفلكية.

وبحسب إمساكية رمضان 2024 في تونس، فإنّ آخر أيام الشهر المبارك هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء 10 أبريل من العام الجاري.

إمساكية شهر رمضان في تونس

وبحسب إمساكية رمضان 2024، التي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، فإنّ موعد الإمساك في مدينة تونس هو الساعة 4:59 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:26 مساءً.

وفي إمساكية رمضان بمدينة أريانة التونسية سيكون الإمساك عند الساعة 4:49 صباحًا، والإفطار عند الساعة 6:26 مساءً، أما عند نهاية شهر رمضان سيكون الإمساك عند الساعة 4:12 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:51 مساءً.

وأما عن مدينة منوبة ومجاورها سيكون الإمساك عند الساعة 4:59 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:27 مساءً، أما عن نهاية شهر رمضان سيكون الإمساك عند الساعة 4:12 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:52 مساءً.

وفي مدينة بن عروس يكون موعد الإمساك في إمساكية شهر رمضان 2024 عند الساعة 4:59 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:25 مساءً.

وفي مدينة زغوان تكون إمساكية رمضان، فإنّ موعد الإمساك 4:58 صباحًا، والإفطار عند الساعة 6:28 مساءً.

وفي مدينة بنزرت اختلفت قليلًا عن المدن السابقة فمواعيد الإمساك، عند الساعة 5 صباحًا، والإفطار عند الساعة 6:27 مساءً.