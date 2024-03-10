يبحث الأفراد في مختلف الأماكن عن موعد رمضان 2024 في تونس، وهو الشهر الذي يحمل الكثير من الطقوس ويستقبله الناس بالأغاني التراثية والتكبير والتهليل في (الحواري) التونسية المختلفة في بلد له تراث مميز.

موعد رمضان 2024 في تونس

وخرج اليوم، مفتي الجمهورية التونسية للحديث عن موعد رمضان 2024 في تونس، معلنا أنه في ظل عملية الرصد للهلال لشهر رمضان الكريم في كل من ولاية تونس بهضبة سيدي بلحسن الشاذلي وولاية باجة بمنطقة جبل بارش وولاية القيروان عبر محطة الرصد الجوي وولاية توزر بمحطة الرصد الجوي فيها وولاية جمهور بجزيرة جربة، فإن أول أيام شهر رمضان الكريم في تونس سيكون غدا الإثنين 11 مارس الجاري.

موعد رمضان 2024 في تونس وليبيا

وبعد معرفة موعد رمضان 2024 في تونس، يمكن معرفة موعد رمضان 2024 في ليبيا والذي تعذر رؤية هلاله غدا الإثنين لذا فإن أول أيام الشهر الكريم ستكون الثلاثاء المقبل 12 مارس في تشابه لاختلاف أول يوم رمضان في دولتين متجاورتين، مثل المملكة العربية السعودية التي سيكون أول يوم رمضان فيها الإثنين ولكن جارتها سلطنة عمان سيكون أول يوم رمضان بعد غد الثلاثاء 12 مارس وسط أجواء روحانية مميزة.