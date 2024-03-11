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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

عمرو حسني
02:28 م | الإثنين 11 مارس 2024
موعد آذان المغرب

موعد آذان المغرب

كشفت دار الإفتاء في دولة تونس عن موعد أذان صلاة المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024، أول يوم لشهر رمضان المبارك في تونس، وأغلب الدول العربية.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024

 وأصدرت تونس بيانًا يتضمن مواقيت الصلاة بالإضافة إلى موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 23 مارس 2023، وتكون مواقيت الصلاة كما يلي:-

- صلاة الفجر: الساعة 5:14 صباحًا.

- الشروق: الساعة 6:47 صباحًا.

- صلاة الظهر: الساعة 12:31 مساءً.

- صلاة العصر: الساعة 3:53 مساءً.

- صلاة المغرب: الساعة 6:28 مساءً.

- صلاة العشاء: الساعة 7:42 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024

ومن المؤكد أن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024، خلال شهر رمضان المبارك، ستتغير يوميًا بزيادة أو نقصان دقيقة أو دقيقتين، ورفع أذان الفجر الأول من شهر رمضان المبارك 2024 عند الساعة  5:14 صباحًا، بينما سيكون صلاة المغرب عند الساعة 6:28 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024

وبعد معرفة موعد أذان المغرب في تونس اليوم الاثنين 11-3-2024، حيث ستكون صلاة المغرب في الساعة 6:28 مساءً، وأعلنت أمس تونس بحسب دار الإفتاء أن أول أيام شهر رمضان الكريم الإثنين بالتزامن مع رمضان في عدة دول عربية مثل السعودية ومصر والعراق وسوريا والبحرين والكويت والإمارات فيما تحتفي دول سلطنة عمان والأردن والمملكة المغربية برمضان غدا الثلاثاء.

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