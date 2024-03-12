بدأت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1 من محاولات ليلى، والتي تمثل دورها الفنلنة دينا الشربيني للإعداد للخروج برفقة زوجها أحمد لمقابلة خطيب صديقتها إنجي والذي يرغب في الزواج بها، وكانت ترغب في ترك ابنها الرضيع عمر مع شخص ما ولكنها لم تجد من يساعظها في البداية، حتى جاءت ابنة أحمد الكبرى وطلبت منها مساعدتها بحمل الصغير عنها مقابل أن تتخدث نع والدها عن بعض الأشياء التي تحتاج لها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 2.. دينا الشربيني تقابل خطيب صديقتها إنجي

وبالرغم من تخوفات ليلى من ترك صغيرها مع أخوته بمفرده في الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد +1، فإنّها تركته لتذهب مع زوجها للمكان المتفق عليه للمقابلة، ويعرض عليه أحمد أن يعتذر لهم عن تلك المقابلة حتى يستطيع قضاء وقت معها بمفردهم ولكنها ترفض، ثم تأتي إنجي وخطيبها لمقابلتهم، ثم بدور حديث تعارف بينهم وبين خطيب إنجي والذي بمثب دوره الفنان صدقي صخر.

أحداث مسلسل كامل العدد +1

ومنذ الجزء الأول من مسلسل كامل العدد +1 كانت تدور أحداثه حول زواج ليلى التي لديها 4 أبناء من أحمد طبيب التجميل والذي لديه 3 أبناء، ويحاول كلا منهم السيطرة على ابناءهم ومحاولة إقناعهم بقبول ذلك الزواج لينتهي الموسم الأول بحمل ليلى من أحمد، لنستكمل الأحداث في الجزء الثاني بولادة طفلها الذي أصبح وقتها بالكامل ملك له، ليؤثر ذلك على علاقتها بأحمد الذي يحاول قضاء وقت معها بمفردهم ولكنه دائما يفشل.