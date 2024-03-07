صحيفة عبرية تعترف: السنوار يحاصر إسرائيل ويعمق خسائر تل أبيب

كشف تقرير جديد صادر عن صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن محاصرة قائد حركة حماس، يحيى السنوار، لدولة الاحتلال الإسرائيلية، وهذا الأمر يعزز من خسائر تل أبيب على الصعيدين السياسي والعسكري، في ظل استمرار الحرب لأكثر من 150 يومًا.

الفصائل تحقق مكاسب

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الفصائل المقاومة تمكنت من تحقيق مجموعة من المكاسب وزادت من الضغط الدولي على إسرائيل. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ببطء شديد في قطاع غزة ونادراً ما يشن عمليات جديدة، ومنذ تحصين خان يونس تم تسريح غالبية قوات الاحتياط، مع الاعتماد بشكل أساسي على الألوية النظامية مثل الفرقتين 162 و 98، بينما تنتظر القيادة السياسية التدخل الخارجي لإنقاذ الموقف.

السنوار نجح في حصار إسرائيل

وواصلت: «الصحيفة بينت أن نجاح السنوار في حصار إسرائيل كان بوضعها في المكان الذي يريدها فيه، أي تحت ضغط عالمي بسبب مسألة اللاجئين ونقص الطعام والماء ما جعلها تتلكأ في التوصل إلى اتفاق، والفصائل الفلسطينية ليست مستعدة لمنح تل أبيب أبسط المعلومات مثل عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما أنه من الواضح أن الحركة لا تريد إبرام اتفاق من الأساس».

أزمة في الضرائب في إسرائيل

وتزامن تقرير «معاريف» الإسرائيلية مع تقدير مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش أن الأضرار الناجمة عن الحرب على غزة تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006 فضلا عن ملف التعويضات الكبير، حيث يصل عددها إلى 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.