أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويؤذن لصلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 4 و36 دقيقة صباحا، في جميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، وأعلنت مديرية الأوقاف في المحافظة برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، عن وجود إمام لكل مسجد مع متابعة المساجد بشكل دوري من لجان التفتيش في الإدارات المختلفة.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

ويؤدي المواطنون الصلاة بعد أذان الفجر الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الساعة 4 و51 دقيقة صباحا بعد ربع ساعة من أذان صلاة الفجر، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في جميع المساجد.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد الشروق اليوم الأربعاء في الاسماعيلية ليكون في تمام الساعة 6 و3 دقائق صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الإسماعيلية

وتصل عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الإسماعيلية إلى 13 ساعة و42 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أمس الثلاثاء، و4 دقائق عن أول أيام شهر رمضان، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 05:58 مساء.