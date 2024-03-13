مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 3

ردود فعل قوية حقّقتها حلقات مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2024، والذي جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض الحلقة 3 من المسلسل، بعدما شهدت الحلقتين الأولى والثانية تطورات كبيرة وأحداثا مشوّقة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 3

وأعلنت قناة ON عن موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي الحلقة 3، على شاشتها في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى للحلقة 3 في الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم التالي.

كما أعلنت قناة ON Drama، عن عرض الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتكون الإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرًا، والإعادة الثانية في الساعة الثالثة عصرًا.

أبطال مسلسل حق عرب رمضان 2024

وضم مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوي عثمان، رياض الخولي، دينا فؤاد، دنيا المصري، أحمد صيام، وآخرين من اخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.