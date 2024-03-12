اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «يحيى وكنوز».. «المتحدة» تواصل معركة الوعي
كتب:
أحمد العانوسي
08:39 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 13 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «يحيى وكنوز».. «المتحدة» تواصل معركة الوعي
- ﺣﺴﻦ اﻟﺮداد: «ﻣﺤﺎرب» ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ
- «اﻟﺴﻴﺴﻰ» ﻳﻮﺟﱢﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
- «ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻮاب» ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ «اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء»
- «اﻟﺴﺠﻴﻨﻰ»: ﻧﺠﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت.. وﺗﻌﺪد ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻐﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔته
- «اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ»: ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﺟﺪول اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت «اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ».. وﺗﺒﻜﻴﺮ «اﻟﻨﻘﻞ واﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت»
- ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ.. وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
- «ﻗﺮﻋﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ»: اﻷﻫﻠﻰ ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻴﻤﺒﺎ.. واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ
- اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ أﻫﺎﻟﻰ «ﻏﺰة»
الصفحة الثانية
- رمضان فى غزة: حصار مستمر وصيام تحت قصف الاحتلال الإسرائيلى و«المفوضية الأوروبية»: وفاة الأطفال بسبب المجاعة غير مقبول
- 25 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والرضع بينهم شابة ومسنان استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف شمال القطاعً
- «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تحول الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية للتنكيل بالشعب وتضليل العالم بأنها مستهدفة
- توابع دعوة الفاتيكان: روسيا مستعدة للتفاوض.. وأوكرانيا تستدعى مبعوث «البابا»
- «موسكو» تتهم «واشنطن» بالتخطيط لتنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية
- «الصناعة»: 6.1 مليار دولار صادرات خلال يناير وفبراير
- «سمير»: مواد البناء والحاصلات الزراعية أهم القطاعات التصديرية
- «الأب دوماديوس»: إحنا وإخوتنا هنصوم ونصلى لربنا يحفظ مصر
- «راعى كنيسة» يعلق زينة رمضان أمام مسجد: الله محبة
- د. محمود خليل: «آل رفعت» بين «الحسد والجندرمة»
الصفحة الثالثة
- «معيط» في حوار مفتوح حول «الموازنة»: أوضاعنا الاقتصادية تتحسن.. والفترة المقبلة ستكون أفضل
- وزير المالية: نتطلع لسرعة عودة النشاط الاقتصادى بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والتصدير.. والموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولى 3.5% ولا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين
- الإيرادات العامة تبلغ ٢٫٥ تريليون جنيه.. وضخ استثمارات في الصحةّ والتعليم.. والتوسع في الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- يوسف الحسينى: َحنانيك يا عمار
- «الرعاية الصحية»: «رمضان بصحة لكل العيلة» تخدم 105 آلاف مواطن
- «الإسكان»: توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات
- الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية.. وطرح 600 شقة فاخرة جاهزة للتسليم في «جنة» بعد العيد
- «تنمية المشروعات»: 3 ملايين جنيه لصيانة مدرسة بـ «الفيوم»
- «الأنصارى»: الجهاز مول 27 عقداً لتطويرالبنية الأساسية بالمحافظة بـ200 مليون جنيه
- «الرى» تستعد لـ «فترة أقصى الاحتياجات المائية» بتطهير الترع والمصارف
الصفحة الرابعة
- «تجارة السموم» فى مأزق «العقرب» الأغلى سعرا والجرام بـ10 آلاف دولار
- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
- أحمد أبوالسعود: نواجه تحديات في بيع السم.. والشركات تلجأ الاستيراد
- مهندس زراعى: الأبحاث العلمية أثبتت أن التغيرات المناخية تعمل على زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى وتدمير الجهاز المناعى للنبات.
- «العرينى»: لا بد من عمل إدارة مناخية متكاملة َّللمحاصيل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج
- مهندس زراعى: الزراعة التعاقدية والصوب الزراعية أهم أهداف المرحلة المقبلة
- حازم عبدالهادى: فقدان التنوع البيولوجى وقلة الأراضى الزراعية والنمو السكانى وتغير المناخ تحديات تواجه الزراعة
- أستاذ طب ورعاية الأحياء المائية يوضح خطورة «قمل» الأسماك البحرية.. والطرق الآمنة للسيطرة عليه
- «عيسى»: نفوق الأسماك وانخفاض معدالت التحويل وتدنى أوزانها نتيجة الإصابة بطفيل القمل
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. استخدام القطرة أثناء الصيام: يجوز
- نصيحة طبية.. للسيدات الحوامل: تناول الأطعم الغنية بالماء يمنع الإجهاد فى الصيام
- ذكريات.. صبرى عبدالمنعم: مسلسل «باب زويلة» أول أعمالى الرمضانية ونمت فى بلاتوه «ألف ليلة وليلة» أثناء تصوير «ليالى الحلمية»
- آية في قلبي.. ناجى الشهابى: «آية الكرسى» سيدة القرآن دائماً فى قلبى ورأيت بها «عجب العجاب»
الصفحة السادسة
- «البراجيل» تستقبل رمضان بمجسم مسجد مضىء: 30 سنة محبة
- أهالى القرية: أملنا ندخل موسوعة جينيس لأنه أصبح من العلامات التى تميز المنطقة.. و«أبوسريع»: ورثناها عن أجدادنا.. والناس بتيجى من برة المنطقة علشان تتصور جنبه
- يمنى: علماء «الأزهر» ينيرون شهر الطاعات فى أمريكا.. و«السمبوسة» أكلتى المفضلة من السجن على أرضها لوزير على خزائنها مصر ترفع «سيدنا يوسف» على العرش
- حكاية وردة وسيد مكاوى مع «اللحن المشؤوم».. تدربت عليه أم كلثوم وماتت قبل أن تغنيه
الصفحة السابعة
-صنَّــــاع «يحيى وكنوز»: ملحمة تغرس الانتماء فى نفوس الأطفال وتحارب لصوص الحضارات
- عصام السقا: تعرِّف الصغار بتاريخ بلادهم وحضارتهم حتى لا يتجهوا للمعلومات المغلوطة بالسوشيال ميديا والأعمال المدبلجة والمعرَّبة
- المخرج: ركزت على الصورة البصرية للتميز عن المنافسين وكسر الروتين.. ونمتلك نقاط قوة يحاول الغرب سرقتها
- المؤلف: مقطع صوتى مدته 25 ثانية عبر «واتساب» وراء الفكرة.. وحرصت على مواكبة التطور العالمى لفكرة الأكوان الموازية لأول مرة عربياً
- مصمم الجرافيكس: التحضير استغرق 8 أشهر فى الشخصيات والإكسسوارات واللوكيشن.. والعمل أبهر صناع الأنيميشن
- ماجدة خير الله: من أهم الأعمال المقدمة للطفل مؤخراً.. و«المتحدة» صاحبة الريادة فى الارتقاء بالذوق العام للكبار والصغار
- «عدلى»: قررت مواجهة الأجندات الخارجية من خلال «يحيى وكنوز 3» وكتابة الجزء الثالث استغرقت 6 أشهر
الصفحة الثامنة
- حسن الرداد: «محارب» يشبه حياتنا اليومية.. و«المتحدة» صنعت طفرة فى الدراما المصرية
- انتظروا مفاجآت تجمعنى بإيمى سمير غانم.. وأحرص على أخذ رأيها فى أعمالى الفنية وابنى «فادى» بدأ ينطق بعض الكلمات «تجعلنى فى غاية السعادة»
-