اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «يحيى وكنوز».. «المتحدة» تواصل معركة الوعي

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء 13 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «يحيى وكنوز».. «المتحدة» تواصل معركة الوعي

- ﺣﺴﻦ اﻟﺮداد: «ﻣﺤﺎرب» ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ

- «اﻟﺴﻴﺴﻰ» ﻳﻮﺟﱢﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

- «ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻮاب» ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ «اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء»

- «اﻟﺴﺠﻴﻨﻰ»: ﻧﺠﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت.. وﺗﻌﺪد ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻐﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔته

- «اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ»: ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﺟﺪول اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت «اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ».. وﺗﺒﻜﻴﺮ «اﻟﻨﻘﻞ واﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت»

- ﺗﺪرﻳﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ.. وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

- «ﻗﺮﻋﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ»: اﻷﻫﻠﻰ ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻴﻤﺒﺎ.. واﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ

- اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ أﻫﺎﻟﻰ «ﻏﺰة»

الصفحة الثانية

- رمضان فى غزة: حصار مستمر وصيام تحت قصف الاحتلال الإسرائيلى و«المفوضية الأوروبية»: وفاة الأطفال بسبب المجاعة غير مقبول

- 25 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والرضع بينهم شابة ومسنان استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف شمال القطاعً

- «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تحول الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية للتنكيل بالشعب وتضليل العالم بأنها مستهدفة

- توابع دعوة الفاتيكان: روسيا مستعدة للتفاوض.. وأوكرانيا تستدعى مبعوث «البابا»

- «موسكو» تتهم «واشنطن» بالتخطيط لتنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية

- «الصناعة»: 6.1 مليار دولار صادرات خلال يناير وفبراير

- «سمير»: مواد البناء والحاصلات الزراعية أهم القطاعات التصديرية

- «الأب دوماديوس»: إحنا وإخوتنا هنصوم ونصلى لربنا يحفظ مصر

- «راعى كنيسة» يعلق زينة رمضان أمام مسجد: الله محبة

- د. محمود خليل: «آل رفعت» بين «الحسد والجندرمة»

الصفحة الثالثة

- «معيط» في حوار مفتوح حول «الموازنة»: أوضاعنا الاقتصادية تتحسن.. والفترة المقبلة ستكون أفضل

- وزير المالية: نتطلع لسرعة عودة النشاط الاقتصادى بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والتصدير.. والموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولى 3.5% ولا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين

- الإيرادات العامة تبلغ ٢٫٥ تريليون جنيه.. وضخ استثمارات في الصحةّ والتعليم.. والتوسع في الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- يوسف الحسينى: َحنانيك يا عمار

- «الرعاية الصحية»: «رمضان بصحة لكل العيلة» تخدم 105 آلاف مواطن

- «الإسكان»: توطين صناعة الطلمبات لتلبية احتياجات المشروعات

- الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية.. وطرح 600 شقة فاخرة جاهزة للتسليم في «جنة» بعد العيد

- «تنمية المشروعات»: 3 ملايين جنيه لصيانة مدرسة بـ «الفيوم»

- «الأنصارى»: الجهاز مول 27 عقداً لتطويرالبنية الأساسية بالمحافظة بـ200 مليون جنيه

- «الرى» تستعد لـ «فترة أقصى الاحتياجات المائية» بتطهير الترع والمصارف

الصفحة الرابعة

- «تجارة السموم» فى مأزق «العقرب» الأغلى سعرا والجرام بـ10 آلاف دولار

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- أحمد أبوالسعود: نواجه تحديات في بيع السم.. والشركات تلجأ الاستيراد

- مهندس زراعى: الأبحاث العلمية أثبتت أن التغيرات المناخية تعمل على زيادة تركيز غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى وتدمير الجهاز المناعى للنبات.

- «العرينى»: لا بد من عمل إدارة مناخية متكاملة َّللمحاصيل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج

- مهندس زراعى: الزراعة التعاقدية والصوب الزراعية أهم أهداف المرحلة المقبلة

- حازم عبدالهادى: فقدان التنوع البيولوجى وقلة الأراضى الزراعية والنمو السكانى وتغير المناخ تحديات تواجه الزراعة

- أستاذ طب ورعاية الأحياء المائية يوضح خطورة «قمل» الأسماك البحرية.. والطرق الآمنة للسيطرة عليه

- «عيسى»: نفوق الأسماك وانخفاض معدالت التحويل وتدنى أوزانها نتيجة الإصابة بطفيل القمل

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. استخدام القطرة أثناء الصيام: يجوز

- نصيحة طبية.. للسيدات الحوامل: تناول الأطعم الغنية بالماء يمنع الإجهاد فى الصيام

- ذكريات.. صبرى عبدالمنعم: مسلسل «باب زويلة» أول أعمالى الرمضانية ونمت فى بلاتوه «ألف ليلة وليلة» أثناء تصوير «ليالى الحلمية»

- آية في قلبي.. ناجى الشهابى: «آية الكرسى» سيدة القرآن دائماً فى قلبى ورأيت بها «عجب العجاب»

الصفحة السادسة

- «البراجيل» تستقبل رمضان بمجسم مسجد مضىء: 30 سنة محبة

- أهالى القرية: أملنا ندخل موسوعة جينيس لأنه أصبح من العلامات التى تميز المنطقة.. و«أبوسريع»: ورثناها عن أجدادنا.. والناس بتيجى من برة المنطقة علشان تتصور جنبه

- يمنى: علماء «الأزهر» ينيرون شهر الطاعات فى أمريكا.. و«السمبوسة» أكلتى المفضلة من السجن على أرضها لوزير على خزائنها مصر ترفع «سيدنا يوسف» على العرش

- حكاية وردة وسيد مكاوى مع «اللحن المشؤوم».. تدربت عليه أم كلثوم وماتت قبل أن تغنيه

الصفحة السابعة

-صنَّــــاع «يحيى وكنوز»: ملحمة تغرس الانتماء فى نفوس الأطفال وتحارب لصوص الحضارات

- عصام السقا: تعرِّف الصغار بتاريخ بلادهم وحضارتهم حتى لا يتجهوا للمعلومات المغلوطة بالسوشيال ميديا والأعمال المدبلجة والمعرَّبة

- المخرج: ركزت على الصورة البصرية للتميز عن المنافسين وكسر الروتين.. ونمتلك نقاط قوة يحاول الغرب سرقتها

- المؤلف: مقطع صوتى مدته 25 ثانية عبر «واتساب» وراء الفكرة.. وحرصت على مواكبة التطور العالمى لفكرة الأكوان الموازية لأول مرة عربياً

- مصمم الجرافيكس: التحضير استغرق 8 أشهر فى الشخصيات والإكسسوارات واللوكيشن.. والعمل أبهر صناع الأنيميشن

- ماجدة خير الله: من أهم الأعمال المقدمة للطفل مؤخراً.. و«المتحدة» صاحبة الريادة فى الارتقاء بالذوق العام للكبار والصغار

- «عدلى»: قررت مواجهة الأجندات الخارجية من خلال «يحيى وكنوز 3» وكتابة الجزء الثالث استغرقت 6 أشهر

الصفحة الثامنة

- حسن الرداد: «محارب» يشبه حياتنا اليومية.. و«المتحدة» صنعت طفرة فى الدراما المصرية

- انتظروا مفاجآت تجمعنى بإيمى سمير غانم.. وأحرص على أخذ رأيها فى أعمالى الفنية وابنى «فادى» بدأ ينطق بعض الكلمات «تجعلنى فى غاية السعادة»

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