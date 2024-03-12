ملخص الحلقة 2 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تتسبب في وفاة ميار الغيطي

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بأحداث مشوقة عقب انتهاء حلقة أمس بالقبض عليها من منزلها، لتتفاجأ صدفة التي تؤدي شخصيتها ريهام حجاج، أنها متهمة بالشروع في قتل طالبة لديها، تعرضت لإعياء شديد، بعد تناولها قرص مسكن من الأولى، قبل أن يتدخل «طارق» عصام السقا، ويقنع أسرة الطالبة بالتنازل.

ريهام حجاج تتسبب في موت ميار الغيطي

وفي واحد من أهم مشاهد أحداث الحلقة 2 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، قرر خالد الصاوي، مراقبة ابنته الكبرى التي أبلغته «صدفة» في رسالة وهي متنكرة، بأنها على علاقة بشخص آخر غير زوجها، ليتفاجأ بأن الشخص الآخر هو صديقه.

مشهد صادم لابنة خالد الصاوي، التي تؤديها ميار الغيطي، بعدما رأت والدها عقب مراقبته لها واللحاق بها، لتحاول الابتعاد عنه مصدومة، إلا إنها سقطت من الطابق الأعلى لتسقط جثة هامدة.

وأبرز سير الحلقة، وجود معرفة سابقة بين ريهام حجاج وخالد الصاوي، لم تكشف عنها الأحداث بعد.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.