من المنتظر أن تشهد أحداث الحلقة 2 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج العديد من التفاصيل المشوقة، خاصة وإن الحلقة الأولى من العمل، شهدت الكثير من الأحداث المقرر أن تغير مجرى حياة بطلة العمل.

مسلسل صدفة الحلقة 2.. ريهام حجاج تواجه السجن

وانتهت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة، باستدعاء ريهام حجاح إلى قسم الشرطة، دون معرفة التهمة الموجهة إليها، إذ حضر إليها مُحضر لمنزل شقيقتها التي تقيم فيه، مُطالبًا إياها بسرعة الحضور للقسم.

قصة مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تبحث عن فرصة داخل نادي الدروس الخصوصية، لكنها تتعرض لصدفة تغير مجرى حياتها تماما، وتقلبها رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل صدفة، الفنانون خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 2 بطولة الفنانة ريهام حجاج، يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً على قناة الحياة، بينما يعرض على فضائية cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا من اليوم التالي، ويعرض «صدفة» على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.