يحرص جماهير الفنانة ريهام حجاج على معرفة موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم، إذ تعرض القناة حلقات المسلسل أولًا، قبل إعادة عرضه مُجددًا في مواعيد متغيرة على شاشات المتحدة المختلفة عبر فضائيات dmc وcbc، والقناة الأولى المصرية.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم، في تمام الساعة 8:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 2

ومن المقررعرض مسلسل صدفة الحلقة 2، بطولة ريهام حجاج مُجددًا على شاشة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتعرض الحلقة 2 من مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى في الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.

ويأتي مسلسل صدفة الحلقة 2 على فضائية dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، بينما تكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.