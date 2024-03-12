بعد «خناقة» خالد النبوي وابنه في امبراطورية ميم.. نصائح للتعامل مع ابنك المراهق

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم خلاف بين البطل خالد النبوي الذي يلعب دور الأب مختار أبو المجد وابنه مروان الذي يُجسد دوره نور النبوي، نتيجة تعرض الابن لحادث اصطدام بالسيارة في رصيف مجاور للمنزل نتج عنه تهشم السيارة من الأمام، ما أدى إلى توبيخ أبيه له سحب مفاتيح السيارة منه كعقاب.

نصائح للتعامل مع الابن المراهق

ومن واقع الخلاف الذي دار بين الأب وابنه في مسلسل إمبراطورية ميم، أشارت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي إرشاد نفسي وأسري لـ«الوطن»، إلى مجموعة من النصائح المهمة التي ينبغي للأب مراعاتها عند التعامل الابن المراهق، كالتالي:

تقديم الدعم العاطفي من خلال وصف الابن بالكلمات الإيجابية وإعلان تقبل المراهق في مختلف المواقف.

الإنصات والنقاش الهادئ مع الابن المراهق لمحاولة تقريب وجهات النظر وخلق مساحة حوار آمنة.

تجنب الإساءة اللفظية للابن المراهق واحتواء الاضطرابات السلوكية التي تنتابه خلال فترة المراهقة وتتجسد في التمرد والعند.

الاستعانة برأيه حول الأمور المهمة في المنزل، لأن ذلك يُساهم في تحمله المسؤولية وزيادة ثقته بنفسه.

تجنب الانفعال عند النقاش مع المراهق، لأن ذلك يخلق مشاعر سلبية لديه ويجعله شخص عنيد.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول رجل أرمل يُدعى مختار أبو المجد، وهو أب يتولى مسؤولية 6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC فى الساعة 10:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 10:15 صباحا.