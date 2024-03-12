مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. خالد النبوي «دنجوان» عصره

جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، مليئة بالتشويق والإثارة، إذ لدى خالد النبوي 6 أبناء من مختلف الفئات العمرية، ويحاول تربيتهم بعد وفاة والدتهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

ظهر الفنان خالد النبوي خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1، بشخصية رجل فقد زوجته منذ 3 سنوات، وقرر أن يعيش لتربية أبنائه، لكنه يتفاجأ بعدد من السيدات يردن الارتباط به، خاصة أنه رجل وسيم يهتم بأولاده.

ظهرت الفنانة إيمان السيد بدور مدرسة الأبناء، وقررت أن تفاجئ خالد النبوي بأنها على استعداد أن تعطي لأبنائه الدروس الخصوصية مجاناً، وذلك من أجل الذهاب لمنزله يومياً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.