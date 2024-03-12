مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1.. نجل خالد النبوي يفوز في انتخابات الطلبة

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأولى، تقديم شخصيات عائلة «مختار» إلى الجمهور، ويقوم بدوره الفنان خالد النبوي، إذ يعيش في منزل كبير بصحبة شقيقته مديحة، وتقوم بدورها نشوى مصطفى، وأبنائه (مروان، منى، مايا، منة، مازن، مصطفى) وهم نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى زاهر، أدهم وهدان، على الترتيب.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأولى

جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأولى مليئة بالتشويق والإثارة، إذ دخل نور خالد النبوي «مروان مختار»، في منافسة مع زميله بالجامعة في كلية اقتصاد وعلوم سياسية بمسابقة اتحاد الطلبة .

يقوم نور خالد النبوي بحيلة ذكية بعد أن تسربت شائعة انسحابه من الانتخابات قبل التصويت بساعات، لينشر فيديو مفبرك للمنافس على جروب الدفعة، ثم تُجرى الانتخابات، ويفوز بها.

موعد عرض الحلقة الجديدة من إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 في المواعيد التالية على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحاً.