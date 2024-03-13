أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445، بالتزامن مع إقبال آلاف المواطنين لأداء الصلاة في المساجد الكبرى في الأحياء والمراكز والمدن المختلفة بنطاق المحافظة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت هيئة المساحة المصرية، - وفق إمساكية اليوم الأربعاء - مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، كالتالي:

- موعد السحور في تمام الساعة الثانية و16 دقيقة صباحا

- موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة.

ويؤذن لصلاة الفجر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة و36 دقيقة في تأخير لمدة دقيقة عن موعد أذان فجر أمس الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك، فيما تشرق الشمس اليوم في تمام الساعة السادسة و3 دقائق في تأخير دقيقة واحدة عن أمس الثلاثاء.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك هذا العام فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة الثانية عشر.

وأكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، في بيان، توفير إمام لكل مسجد على مدار الشهر المبارك.

موعد اذان العصر في الاسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ليكون في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإنه يؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك ليكون في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة بحسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، ويؤذن لموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و16 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان المبارك، لنحو 13 ساعة و42 دقيقة، في زيادة أربع دقائق عن أول أمس الاثنين أول أيام الشهر الكريم.