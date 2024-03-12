جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445.. تفاصيل كل التسليمات في صلاة التراويح

كشفت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في السعودية، عن جدول أئمة الحرم المكي في شهر رمضان 1445 – 2024، لأداء صلاة التراويح، طوال الشهر الكريم، إذ يجري تقسيم الصلاة إلى 3 تسليمات، الأولى بختام الركعة الرابعة، والثانية بنهاية الركعة الثامنة، والثالثة في نهاية صلاة الشفع والوتر.

جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 ومختلف التسليمات

وسيكون جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 كالتالي:

في الثاني من رمضان ستكون التسليمة الأولى والثانية الشيخ الدكتور بندر بليلة، أما الثالثة ستكون للشيخ ياسر الدوسري، وفي الثالث من رمضان فستكون التسليمة الأولى والثانية الشيخ عبدالله الجهني والتسليمة الثالثة للشيخ ماهر المعيقلي، والرابع من رمضان ستكون التسليمة الأولى للشيخ بدر التركي والثانية للشيخ الوليد الشمسان والتسليمة الثالثة للشيخ عبدالرحمن السديس، وفي الخامس من رمضان ستكون التسليمة الأولى والثانية للشيخ ياسر الدوسري أما التسليمة الثالثة ستكون للشيخ بندر بليلة.

جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445.. كل الأيام

وبحسب جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 فالسادس من رمضان فسيكون يوم السادس من رمضان، التسليمة الأولى والثانية للشيخ عبدالله الجهني أما التسليمة الثالثة ستكون للشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، ويوم السابع من رمضان ستكون التسليمة الأولى للشيخ بدر التركي والتسليمة الثانية للشيخ الوليد الشمسان والثالثة ستكون للشيخ عبدالرحمن السديس، أما يوم الثامن من رمضان التسليمة الأولى والثاني للشيخ بندر بليلة، والثالثة الشيخ ياسر الدوسري، ويوم التاسع من رمضان فالتسليمة الأول والثاني الشيخ عبدالله الجهني والثالثة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والعاشر من رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي، والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة للشيخ عبدالرحمن السديس.

جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 في النصف الثاني من رمضان

ووفقا جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 فإن في يوم 11 رمضان ستكون التسليمة الأولى للشيخ ياسر الدوسري وكذلك الثانية، أما الثالثة ستكون للشيخ بندر بليلة، و12 رمضان التسليمة الأولى الشيخ عبدالله الجهني وكذلك الثانية أما الثالثة الشيخ ماهر المعيقلي، و13 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي، الثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة للشيخ عبدالرحمن السديس، وفي 14 رمضان، التسليمة الأولى والثانية للشيخ بندر بليلة، والثالثة الشيخ ياسر الدوسري، وفي 15 رمضان التسليمة الأولى الشيخ الدكتور عبدالله الجهني وكذلك الثانية، أما التسليمة الثالثة الشيخ ماهر المعيقلي.

وفي يوم 16 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة للشيخ عبدالرحمن السديس، أما في 17 رمضان التسليمة الأولى الشيخ ياسر الدوسري والثانية كذلك، أما الثالثة فسيكون الشيخ الدكتور بندر بليلة ويوم 18 رمضان سيكون التسليمة الأولى الشيخ الدكتور عبدالله الجهني والثانية كذلك، أما الثالثة الشيخ ماهر المعيقلي، أما التسليمة الأولى في يوم 19 رمضان سيكون الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة الشيخ عبدالرحمن السديس.

أئمة الحرم المكي رمضان 1445 في العشر الأواخر من رمضان

أما جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 في العشر الأواخر، فيأتي كالتالي:

في 20 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بندر بليلة والثانية أيضا أما الثالثة الشيخ ياسر الدوسري، وفي 21 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية أيضا أما الثالثة الشيخ الوليد الشمسان، وفي 22 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة الشيخ الوليد الشمسان، في 23 رمضان التسليمة الأولى الشيخ عبدالله الجهني وكذلك الثانية والثالثة الشيخ ياسر الدوسري.

في 24 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي وكذلك الثانية أما التسليمة الثالثة الشيخ الوليد الشمسان، وفي 25 رمضان التسليمة الأولى والثانية الشيخ بدر التركي والتسليمة الثالثة الشيخ الوليد الشمسان، أما يوم 26 رمضان التسليمة الأولى الشيخ عبدالله الجهني وكذلك الثانية، أما الثالثة فسيكون الشيخ ياسر الدوسري، وفي يوم 27 رمضان التسليمة الأولى الشيخ عبدالله الجهني وكذلك الثانية، أما الثالثة الشيخ بندر بليلة، وفي يوم 28 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي وكذلك الثانية، أما الثالثة الشيخ الوليد الشمسان، ويوم 29 رمضان التسليمة الأولى الشيخ بدر التركي والثانية الشيخ الوليد الشمسان والثالثة للشيخ عبدالرحمن السديس، أما 30 رمضان سيكون التسليمة الأولى الشيخ عبدالله الجهني والتسليمة الثانية أيضا، أما التسليمة الثالثة ستكون للشيخ ياسر الدوسري.