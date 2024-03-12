ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول ‎كم عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر؟، وأجابت عنه الدار في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، توضح من خلالها ما جاء في الشريعة الإسلامية حول هذا الأمر.

‎كم عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر؟

تعتبر صلاة التراويح من العبادات الأساسية في شهر رمضان الكريم، ويتساءل البعض عن ‎كم عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر؟. وقالت الدار عن عدد ركعات صلاة التراويح إنها قد تصل لـ20 ركعة أو أقل من ذلك، بحسب قدرة العبد، وفي كل الأحوال لا حرج في الأمر، ومن المستحب أن يجلس العبد قليلا بعد كل 4 ركعات.

وأشارت الإفتاء المصرية في حديثها عن ‎كم عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر، إلى أن طريقة أداء التراويح هي أنها تصلى مثنى مثنى ثم يصلى الشفع ركعتين، ثم الوتر بعد ذلك، كما لفتت إلى أن وقت صلاة يبدأ من بعد صلاة العشاء، وقبل الوتر مشيرة إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

‎عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر

وفي فتواها عن ‎كم عدد ركعات صلاة التراويح مع الشفع والوتر؟، لفتت الإفتاء المصرية إلى ما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر»، كما أشارت إلى ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف.