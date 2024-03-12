بوسي تبكي على الهواء بسبب عرض صورة لوالدتها: «تعبت واتظلمت كتير»

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ والدتها دعمتها في بداية مشوارها الفني ولم ترفض أو أقاربها عملها كفنانة، موضحةً: «كانت بتنزل معايا ومسابتنيش وأقاربي معترضوش ومعندهمش مشكلة إن بنتهم الصغيرة تبقى مطربة لأني مبعملش حاجة غلط، أمي رجلها كانت على رجلي، وأقاربي كانوا واثقين فيا».

وبكت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»، بسبب عرض صورة لوالدتها بالبرنامج، قائلة: «تعبت كتير في حياتها واتظلمت كتير أوي».

خداع بوسي من سيدة تعمل لديها

وكشفت بوسي عن أن سيدة كانت تعمل لديها في المنزل حصلت على أموال كثيرة منها ورغم ذلك غدرت بها بعد خدمة استمرت 10 سنوات: «كانت بتشتغل عندي، كل اللي حواليا كانوا يعتقدون أنها أختي وقلت لهشام ربيع إنها شقيقتي وعندما علم بالحقيقة غضب مني، وزواجي من هشام طلع السواد اللي جواها كله ناحيتي، ومبقتش عارفة تخبي الحقد والسواد».