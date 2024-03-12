بوسي تهاجم سعد الصغير: «أنا بقيت في حتة تانية ومتقارنش»

اتهمت المطربة الشعبية بوسي سعد الصغير بأنه يغير منها بسبب ظهوره مع والدها الراحل رغم علمه بوجود خلافات بينهما، موضحةً: «معرفش اللي بيعمله ده اسمه ايه، غيرة؟! أول مرة أشوف راجل بيعمل كده، أنا الحمد لله بقيت في حتة تانية ومتقارنش».

بوسي تنفي زواجها من سعد الصغير

ونفت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، ما تردد عن زواجهما، قائلة: «فين ده؟! اللي يتقال يتقال!».

شائعة خطوبة سعد الصغير وبوسي

وتابعت المطربة الشعبية: «سمعت شائعة أنه هيخطبني، وأنكرت هذا، فقد كنت متزوجة، وأسأل سعد الصغير، ماذا تريد مني؟! واللي أنت بتعمله ده في مصلحة مين؟! ولا أنت شايف إنك مبقتش زي زمان وبتعمل شو وبروباجاندا عشان الناس تاخد بالها منك، أنا لحد دلوقتي عاملة بالعيش والملح، ليه مركز في حياتي أكتر مني».