رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بوسي تهاجم سعد الصغير: «أنا بقيت في حتة تانية ومتقارنش»

كتب:

شريف سليمان
09:47 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
المطرب الشعبي سعد الصغير

المطرب الشعبي سعد الصغير

اتهمت المطربة الشعبية بوسي سعد الصغير بأنه يغير منها بسبب ظهوره مع والدها الراحل رغم علمه بوجود خلافات بينهما، موضحةً: «معرفش اللي بيعمله ده اسمه ايه، غيرة؟! أول مرة أشوف راجل بيعمل كده، أنا الحمد لله بقيت في حتة تانية ومتقارنش».

بوسي تنفي زواجها من سعد الصغير 

ونفت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، ما تردد عن زواجهما، قائلة: «فين ده؟! اللي يتقال يتقال!».

شائعة خطوبة سعد الصغير وبوسي 

وتابعت المطربة الشعبية: «سمعت شائعة أنه هيخطبني، وأنكرت هذا، فقد كنت متزوجة، وأسأل سعد الصغير، ماذا تريد مني؟! واللي أنت بتعمله ده في مصلحة مين؟! ولا أنت شايف إنك مبقتش زي زمان وبتعمل شو وبروباجاندا عشان الناس تاخد بالها منك، أنا لحد دلوقتي عاملة بالعيش والملح، ليه مركز في حياتي أكتر مني».

اقرأ المزيد:

بوسي: طليقي هشام ربيع أفضل شخص التقيته في حياتي

بوسي: هشام ربيع دخل السجن ليحميني من عصابة كانت تستغلني 10 سنوات

بوسي: كنت أعامل أسرة طليقي الراحل وليد فطين معاملة حسنة

بوسي: لم أتسبب في حبس طليقي الراحل وليد فطين.. وكان عليه 75 قضية

بوسي: «وليد فطين سيطر عليا بالسحر وخد فلوسي»

بوسي: «وليد فطين استغل عمري الصغير وأقنعني بالجواز»
بقلم شريف سليمان