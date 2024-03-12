بوسي: «سعد الصغير كان بيدي فلوس لأبويا ويستغله ضدي»

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّها لم تقصر مع والدها أبدا، موضحةً: «أبويا عمره ما كان في حياتنا وطلع مع سعد الصغير وغيره عشان كانوا بيستغلوه ضدي، ولما سعد الصغير حب يتدخل بيننا قلت له متدخلش نفسك في حاجة زي دي».

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»، أن سعد الصغير وغيره كانوا يستغلون سوء علاقتها بوالدها: «كانوا بيدفعوا له فلوس ويتكلموا معاه عشان يحاربوني بيه، مش هيلاقوا مادة خام أحسن من كده».

وتابعت المطربة الشعبية: «كنت أمنح أبي المال، لكنه كان طماعا، وطلبت منه أكثر من مرة عدم الإدلاء بأي تصريحات عن العلاقة بيننا منعا من الفضائح لكنه لم يستجب لي، أحيانا كنت أمنحه المال، فأجده يهاجمني في اليوم التالي مباشرة ويقول إنني لا أسأل عنه أو رامياه .. من امتى رميته؟! ولما قال بوسي بنتي مش بتسأل فيّ وقافلة التليفون منعت عنه الفلوس».