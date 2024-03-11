بوسي: طليقي هشام ربيع أفضل شخص التقيته في حياتي

أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنها لم تعد إلى زوجها هشام ربيع، قائلة: «لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، لكن إحنا لسه مرجعناش».

ووجهت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، رسالة على الهواء لهشام ربيع: «يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك ولا حد جدع زيك ولا في رجولتك ولا هشوف، وأنت تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا».

وتابعت المطربة الشعبية، أن هشام أفضل شخص التقته في حياتها: «أنا مشفتش حد في نضافة هشام، في مهنتنا بنشوف ناس كتير أوي، لكن أنا عمري ما شفت حد في طيبة قلبه، مشفتش في رجولتك ولا هشوف، ولسه بحبه، وهو عارف».

وأثنت المطربة الشعبية بوسي، على طليقها هشام ربيع بعدما دخل السجن في سبيل حمايتها، قائلة: «دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له».

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه».

وتابعت: «في ناس كتير شغالين على ودانه ووصلوا له كلام مش كويس واشتغلوا على ودانه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه».