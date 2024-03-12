بوسي: «عملت كتير لأبويا قبل وفاته وإخواتي شاهدين»

هاجمت المطربة الشعبية بوسي، المطرب الشعبي سعد الصغير بسبب ظهوره مع والدها الراحل على الهواء في برنامج أثناء فترة كانت تشهد خلافات قوية بينهما، قائلة: «ليه تصدق حد يطلع عليّ أي كلمة أو حد يقول عليّ حاجة تنط زي الفرقع لوز».

بوسي تهاجم سعد الصغير

وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «إيه الجو البلدي ده بجد، مش فاهماك، عمري ما هرد عليك عشان أنا أكبر من كده بكتير».

بوسي: قدمت الكثير لوالدي

وتابعت المطربة الشعبية، أنها قدمت الكثير لوالدها، وأشقائها يشهدون على ذلك: «ياما عملت كتير لأبي، وإخوتي موجودين وشايفين حصل إيه، وبيت أبويا مكنش فاضي، لكن أخي أحضر أبي ليعيش في شقة أمي، لأن أبي كان يكسر الإيجار ولا يدفعه، وجابه يعيش جنبه، وأبي كان بيشتغل وكنت بديله، في النهاية يبقى أبي».