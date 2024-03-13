مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي.. روح «الكبير» تعود إلى جسده

ما زال مسلسل الكبير أوي 8 يستحوذ على اهتمام المشاهدين، خاصة بعد أن نجح الكبير في تنفيذ طلبات الشمامة وعادت روحه إلى جسده مرة أخرى.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3

ويبدأ الكبير أوي الحلقة 3 أحداث جديدة بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقات الأولى، والتي كانت أشبه بعالم ديزني، حيث بدأت الحلقة الأولى برفض الكبير أوي الاحتفال بشم النسيم والاستحمام، حيث حذّرته مربوحة من أنّ الشخص الذي ينام دون استحمام تأخده الشمامة إلى عالم الجن، وبالفعل تأتي في الليل وتأخده الشمامة إلى عالمها وتتركه بعد تنفيذ طلبها، بإحضار 100 شخص لم يستحم.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن هذا العام مليئة بالأحداث الخيالية والتي تشبه عالم ديزني وقصص الخيال، حيث بدأها الكبير بتحويله لعقلة أصبع بعد رفضه الاستحمام قبل النوم وينتقل بعدها لعالم الجن.