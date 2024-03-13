هل يمكن استرداد السيارة المؤجرة حال ضبطها في قضية؟.. قانوني يجيب

يلجأ العديد من أصحاب المحال التجارية للسيارات إلى تأجير سياراتهم لجني أرباح إضافية، وقد يُستخدم المؤجر السيارة في غرض غير أخلاقي أو ارتكاب جنحة أو جناية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد صاحبها للسيارة في حال ضبطها في قضية.

استخدام السيارة في جنحة أو جناية

يقول المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، إنّ هذا النوع من القضايا دارج بكثرة، فقد يستخدم المؤجر السيارة في غرض غير أخلاقي أو ارتكاب جنحة أو جناية، ما يدفع السلطات المختصة للتحفظ على السيارة.

تقديم طلب لاسترداد السيارة

وأضاف عبدالشهيد لـ«الوطن»، أنّ مالك السيارة يمكنه أن يسترد سيارته المضبوطة في جنحة أو جناية عن طريق تقديم طلب للنيابة المختصة باستلام السيارة المضبوطة، حتى لو كانت القضية قيد التحقيق ولم يفصل فيها، شريطة أن يقدم صاحب السيارة ما يفيد أنّها سرقت منه أو كانت مؤجرة، وذلك وفقا لنص المادة 101 إجراءات جنائية والتي نصت علي أنّه «يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة».