«الصحفيين» تثمّن إخلاء سبيل صحفيتين وإعلامية ضمن المُفرج عنهم اليوم

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل 3 من الزميلات صحفيتين وإعلامية، وهن «منال عجرمة، صفاء الكوربيجي»، والإعلامية هالة فهمي، ضمن المفرج عنهم اليوم بقرار من النيابة العامة.

ووجّه البلشي، عبر منشور بحسابه على فيس بوك: «شكرا لكل من بذل مجهودا في إخلاء سبيل الزميلات، خالص الشكر لكل من ساعد وبذل جهدا».

وقبل قليل، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنّ مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، بينهم صحفيتين وإعلامية.