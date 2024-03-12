تامر حبيب: وفاة أمي قمة المأساة في حياتي.. و«كان نفسي أكون أب»

وجهت الإعلامية منى عبدالوهاب، سؤالا للسيناريست تامر حبيب عن ذروة المأساة في حياته، ورد: «موت أمي».

وفاة أمي قمة المأساه في حياتي

وتحدث تامر حبيب، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، عن علاقته بأصدقائه، وكيف تم خداعه من قبل البعض؟ والأمنية التي يحلم بها وهي أن يكون أبا، كما تحدث تامر حبيب عن علاقته بوالده، مؤكدا أن علاقتهما كانت معقدة، قائلا: «أبويا كان معقدني بسبب تخني الزيادة».

مواعيد برنامج «ع المسرح»

برنامج «ع المسرح» تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان الساعة 6:20 مساء.