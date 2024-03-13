مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي.. «الكبير» يغادر عالم الجن

تشهد الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 3 أحداثا مختلفة ومغامرة جديدة بعد أن غادرت روح الكبير في الحلقة السابقة عالم الجن، حيث عادت روحه إلى جسده.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 أحمد مكي

واستطاع الكبير أوي في الحلقة 2 تنفيذ طلبات الشمامة بجمع 100 شخص من أهالي المزريطة لم يستحموا، حيث لجأ إلى حيلة وهي غلق محبس المياه العمومي من المزاريطة كلها كي يستطيع جمع 100 شخص في أسرع وقت قبل انتهاء المهلة التي حددتها الشمامة وهي يوم كامل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة on، والإعادة على نفس القناة في تمام الساعة الثالثة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 عددًا من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.