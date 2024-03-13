«دكر بط» جائزة رجل المباراة في دورة رمضانية بالدقهلية

كعادة كل عام يبدأ المواطنون في ترتيب دورات رمضانية بأفكار مختلفة عن المعتادة، وكان من ضمنها «دورة السبع» في محافظة الدقهلية والتي قررت أن تغير من شكل الجوائز منها على هيئة «دكر بط».

جائزة رجل المباراة في «دورة السبع» الرمضانية بالدقهلية

«رمز لكرم أهل الأرياف» بتلك الكلمات بدأ حمدي السيد، أحد منظمين الدورة في حديثه لـ«الوطن» مستعرضا الفكرة الجديدة للجوائز وهي توزيع بط على الفائزين بجائزة رجل المباراة.

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وحاول حمدي وزملاؤه المنظمين إخراج دورة مختلفة عن كل عام، «السنة اللي فاتت أخدنا لقطة العباية الخليجي اللي لبسها ميسي في كأس العالم، ولبسناها للفائز في النهاية، والسنة دي قررنا إن جائزة رجل المباراة تكون بتعبر عننا كأرياف وهي دكر بط».

كرم الضيافة في الدورات الرمضانية بالدقهلية

وتسلم الجائزة كأول مرة في الدورة ضيف من الشرقية شارك في مباريات اليوم، حسب ما صرح به المنظمون «حبينا نهدي الجائزة له كرجل المباراة وككرم ضيافة أهل الأرياف، والواجب اللي بنعمله مع أي ضيف يزورنا، والبط جاء من بيوتنا».

«تقنية الفار» في دورات رمضان بالدقهلية

وأضاف المنظمون للدورة الرمضانية تقنية الفار بهدف جعلها حقيقة، تشبه المبارايات الكبرى التي تحدث بين كبار الأندية سواء في مصر أو في العالم، فضلا عن وجود بث مباشر للمباراة بجودة 4k واستوديو تحليلي.