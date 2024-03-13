بعد الأحداث الجديدة الممتعة التي شهدتها الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي «الكبير»، والفنانة رحمة أحمد «مربوحة»، اتجه الجمهور إلى البحث عن موعد عرض الحلقة 3 على قناة on اليوم، نظرا للأحداث منها عودة الكبير من «أرض الشمامين».

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 على قناة on اليوم

جاء موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 على قناة on اليوم، في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة في نفس توقيت الإذاعة الأولى عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8

ولاقت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8 صدى واسعًا ونجاحًا كبيرًا بعد الأحداث الكوميدية، التي سيطرت عليها، وكان أبرزها مشاهد محاولات الدكتور ربيع إنقاذ الكبير وعوده الروح له من خلال طرق علاجه التي تميز بها منها البصل والثوم، واستخدام «شنيور» كهربائي لتشريحه.