كيف تدعم زوجتك على طريقة محمد علاء مع غادة عبدالرازق في صيد العقارب؟

منذ ظهور الثنائي غادة عبد الرازق ومحمد علاء على الشاشة، شكل الثنائي حالة من الرومانسية والدعم، إذ يدعم «ياسين» زوجته «عايدة» في كل خطواتها ويشاركها أحلامها التي تعد غريبة بالنسبة للجميع، وهي العمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، الذي يعرضها لخطر كبير لكنها لديها شغف لذلك، والذي يظهر منذ بدء الحلقة الأولى لـ مسلسل «صيد العقارب»، عندما شاركت معه فرحتها بعثورها على نوع عقرب نادر«العقرب الأسود» الذي تبحث عنه منذ 3 سنوات.

وبحديث «الوطن» مع داليا كمال استشاري العلاقات الأسرية، أعطت نصائح ذهبية للزوج لكيفية دعم زوجته حال مرورها بمشكلات في حياتها وعدم دعم أهلها لها، مما يعرضها في الدخول في أزمات نفسية كثيرة، وذلك على طريقة محمد علاء في مسلسل «صيد العقارب»، ومعاملته التي جذبت انتباه المشاهدين لغادة عبد الزارق.

المشهد الأول.. مشاركة الأهتمامات

شاركت عايدة صورة عقرب على شات واتساب الخاص بزوجها ياسين، وهي سعيدة بعثورها في الصحراء على عقرب نادر تبحث عنه منذ فترة كبيرة، وسعد بإنجازها وعزمها على العشاء، ورقص معها في مشهد رومانسي.

- حال كانت زوجتك تمر بأزمات عائلية، حاول أن تكون لطيف معها ايًا كانت الطريقة، وتجعلها راضية، ولا تستخدم كلمات قاسية، حتي مهما كانت أهدافها غريبة أو المواضيع التي تتحدث فيها كانت تافهه أو غير مهمة بالنسبة لك، ، وفقًا لاستشاري العلاقات الأسرية.

المشهد الثاني.. لا تحملها الذنب في أي شيء

رغم زواج عايدة و ياسين منذ سنوات طويلة لكنهما لم ينجبا، والقدر كان له رأي أخر فعايدة حملت أكثر من مرة لكن الحمل لم يكتمل ولا مرة، لتظهر في المشهد وهي تحكي له قصة أنها قابلت طفل في الصحراء من البدو، ويعمل في سن صغير في مجال خطير، وتلوم والدته التي توافق على عمله، وهي تحلم بظفر طفل، ليظهر دعمه لها، وأنه يريدها دون أطفال وأنهما سعيدين بذلك.

التحلى بالصبر حال تأخير الإنجاب:

- يجب على الزوج أن يتحلى بالصبر حال حدوث حمل وعد إكتمالة، فهو شيء يد الله وليس الزوجة، والرضاء بقضاء الله، كما أنه يمكن للزوج ان يدعم زوجته، وعدم الاستعجال في إنتهاء حزنها، ومن المهم عدم الاستعجال في حدوث حمل مرة أخرى وأن يتجاهل بقدرالمسطاع ضغط عائلته لمحاولة إنجاب طفل جديد، حسب حديث «داليا كمال».

المشهد الثالث.. الرسائل العاطفية وإظهار الحب

رغم مرور سنوات على زواجهما في نهاية الحلقة الأولى ظهرت غادة عبد الرازق «عايدة» وهي في المكان الخاص بعملها لاستخراج سم العقارب، ويظهر على الهاتف رسائل غزل وحب من زوجها ياسين «محمد علاء»، وأرسل لها أغنية غرامية، ليذكرها بقصة حبهما، وأرفق معها رسالة حب.

الرسائل العاطفية:-

- تقول داليا كمال إن إرسال رسائل عفوية لزوجتك، بطريقة عفوية لتعبر لها عن الحب والمشاعر، يساعدك في نقل الإحساس المستمر بوجودها في حياتك، وذلك يساعدها على نسيان الأزمات العائلية التي تمر بها.

المشهد الرابع.. دعم خلال الأزمات العائلية

حالة من العم أظهارها ياسين لـ زوجته عايدة، خلال الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية حادة مع والدها الفنان أحمد ماهر، بعد أن تعرضت للدغة من العقرب التي اصطاده بعد بحثها عنه 3 سنوات، وخروجها من المستشفى، إذ ظهر هو يجلس معها على الأريكة، وهو ينصحها أن لا تترك نفسها للحزن، وردت علية بأنه لو حزنت ستحزن أبيها وأخيها وكل من حولها.

احترم حزنها:-

توضح داليا كمال، أمن على الزوج أحترام مشاعر زوجته، وحتي إن كان السبب عائلتها، وأن يحاول دعمها حتي لو بالكلمات، لأنه هو سندها في الحياة، وعدم التدخل بشكل مبالغ فيه وسط عائلتها، حتي لا تشعر بالإحراج، لكنهات يكون على مسافة أمانة ليحميها من أي ازمات عائلية، أو الدخول في حالة من الحزن.