موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 على CBC اليوم

من وكر العقارب والزواحف الخطيرة في الجبال؛ اصطادت غادة عبدالرزاق أخطر انواع العقارب التي تبحث عنها على مدار 3 سنوات، وهو أمر مخيف ومشوق لجمهور مسلسل صيد العقارب الذي بدأ عرضه أمس، لذلك يزيد البحث عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية على CBC اليوم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بعد رواج الحلقة الأولى من المسلسل.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية على CBC اليوم

وبحسب الصفحة الرسمية لشبكة قنوات «CBC» على فيسبوك، تم نشر موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية على CBC اليوم، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في تمام السابعة والنصف مساءً، كما تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في إطار تشويقي عن حياة الدكتورة التي تبحث على مدار 3 سنوات عن نوع من العقارب لدغته مميته؛ ثم تجدها في مكان مرعب بين الجبال، حياتها بين العقارب والبحث عنهم في الصحراء والجبال لم تفصلها عن حياتها العائلية والحب المتبادل بينها وبين زوجها الذي يأخذها في سهرة رومانسية بعد عناء البحث عن العقرب الذي وصفته بأنّه «لدغته والقبر».

ومسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

تردد القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب:

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية على CBC اليوم، تعرف على تردد القناة: