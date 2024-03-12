ملخص الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.. مفاجأة صادمة

انتهت الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على سقوط الدكتورة «عايدة» على الأرض مغشيًا عليها بعدما تعرَّضت للدغة من عقرب شديد السمية، لتشهد الحلقة الثانية توالي الأحداث في إطار مشوق؛ لذا نستعرض ملخص الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب

وفي إطار توضيح ملخص أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبد الرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة الثانية من صيد العقارب تضمنت في بدايتها إنقاذ «علي» لشقيقته «عايدة» ونقلها إلى المستشفى، ومن ثم قدوم زوجها «ياسين» ليطمئن عليها في مشهد رومانسي هادئ.

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق مشادة كلامية عنيفة بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إقناعها بترك مهنة صيد العقارب والبحث عن مهنة تناسبها كـ«بنت»، وبعدما احتد النقاش بينهما تدخل شقيقها «علي» لتهدئة الوضع والحل بينهما.

«عايدة» تهدي ابنة شقيقتها سلسلة ذهبية

من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب هو حديث «ياسين» مع ابن عمه وشقيق زوجته «علي» حول رغبتهما في السفر؛ هربًا من التصادم مع أسرتهما، قبل أن يرد عليه «علي» ويطمئنه أن هذا التصادم مهما احتد ينتهي بالتراضي، فضلًا عن مشهد آخر قدمت فيه «عايدة» هدية لابنة شقيقتها في ليلة زفافها وهي سلسلة ذهبية، موضحة أن والدتها أهدتها لها في الماضي يوم زفافها وطلبت منها أن تمنحها إلى ابنتها في ليلة زفافها.

وانتهت الحلقة الثانية على مفاجأة صادمة وهي وجود علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه الثانية.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.