مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبد الرازق.. خيانة صادمة

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، لتنتهي بسقوط الدكتورة «عايدة» على الأرض مغشيًا عليها بعدما تعرَّضت للدغة من عقرب شديد السمية، لتتوالى الأحداث في الحلقة الثانية في إطار مشوق؛ لذا نستعرض أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وجاءت أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبد الرازق في شهر رمضان الكريم 2024، هو إنقاذ «علي» لشقيقته «عايدة» ونقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج بعد لدغ العقرب السام، كما توالت الأحداث لتقود إلى مشادة كلامية بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إبعادها عن مهنة صيد العقارب.

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 بطولة غادة عبد الرازق في نهايته مفاجأة صادمة وهي وجود علاقة عاطفية بين «علي» و«سمسمة» زوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.