مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية.. معلومات عن عقرب غادة عبدالرازق الأسود

تعد إفريقيا موطنًا لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بعضها غريب والآخر خطير، وأخطرها العقرب الأسود الذي يعرف بالعديد من الأسماء، منها القاتل وصاحب الذيل السمين، وغيرها من الأسماء التي تبرز قوته وقدرته القاتلة على فتك من يعتبرهم أعداءه من الكائنات الحية، وهو ذاته الذي كانت تبحث عنه غادة عبدالرازق في مسلسلها صيد العقارب، الذي يذاع عبر شاشة قناة cbc في السابعة والنصف مساء.

ما تفاصيل العقرب الذي حصلت عليه غادة عبدالرازق بعد 3 سنوات؟

لمدة 3 سنوات ظلت غادة عبدالرازق تبحث عن العقرب الأسود، الذي يعد أكثر العقارب التي تحمل سمًا فتاكًا، إذ يغطي العقرب الأسود جسم أسود لامع، ويصل طوله إلى 10 سنتيمترات، ويتميز بشكله المختلف عن باقي فصيلته من العقارب، إذ يحمل بذيل سميك وقصير يضم غدة السم، كما يُمكن تمييزه بِمخالبِه القوية التي يستخدمها للإمساك بفريسته، وذلك بحسب موقع «Scorpion World».

أعراض لدعات العقرب الأسود

يُعدّ سم العقرب الأسود من أشد السموم فتكًا، إذ يسبب السم ألمًا شديدًا، ووخزًا، وتنميلًا، وشللًا، وصعوبةً بالغة في التنفس، وقد يُؤدي ذلك بالتبعة إلى الوفاة في بعض الحالات، ويعيش في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في أفريقيا، لكنه يفضل البقاء تحت الصخورِ والأشجارِ، ويعرف بحبه لليل، إذ ينشط للبحث عن فريسته ليلًا.

يُمكنُ الوقاية من لسعات العقرب الأسود من خلالِ ارتداء أحذية مغلقة، وتجنب الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها، وفي حال اللسع يجب التوجه فورًا إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج اللازم، من أجل تجنب تفاقم أعراضه.

يذاع مسلسل صيد العقارب عبر قناة cbc، في السابعة والنصف مساء، على أن تذاع الحلقة الثانية اليوم وتشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث، بعد تقديم الأبطال في الحلقة الأولى، إلى جانب لمحة سريعة عن طبيعة الأحداث التي سيقوم عليها المسلسل في الفترة المقبلة، في محاولة لفك لغز امتلاك العقارب السامة والبحث عنها.