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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 3

كتب:

ياسمين محمود
03:02 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

ما زال جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 8 يبحث عن موعد إعادة المسلسل بعد إذاعة الحلقة الثانية، خاصة من لم يستطع مشاهدتها وقت عرضها الأولى على شاشة قناة on.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 3

وتُعرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في نفس توقيت عرضها الأولى على قناة on عبر منصة «WATCH IT».

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