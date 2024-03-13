ما زال جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 8 يبحث عن موعد إعادة المسلسل بعد إذاعة الحلقة الثانية، خاصة من لم يستطع مشاهدتها وقت عرضها الأولى على شاشة قناة on.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 3

وتُعرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في نفس توقيت عرضها الأولى على قناة on عبر منصة «WATCH IT».