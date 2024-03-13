قاوم عطش الصيام بـ 10 جنيه.. خضار تناوله على السحور «موجود في كل بيت»

السحور هي الوجبة الرئيسية التي تتحكم في حالة الشخص الصائم، ليتحمل ويستطيع ممارسة عمله طوال النهار، لذا يجب الالتزام بتناول بوجبة السحور، وخلال السطور التالية تقدم «الوطن»، نوع خضار يقلل العطش يمكنك تناوله على السحور، للاستفادة من عناصره المغذية وهو موجود في كل منزل، وفقًا للدكتور شادي عبد العال استشاري التغذية العلاجية.

الخيار يساعد على عدم الشعور بالعطش خلال الصيام

الخيار من الخضروات المفيدة، ويمكن تناوله ضمن وجبة السحور في رمضان، ليقوم بتعويض الجسم ومده بالفوائد الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال فترة الصيام والترطيب، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وتجنب الإصابة بالجفاف، وفقًا لاستشاري التغذية العلاجية.

والخيار من الخضروات التي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الأساسية مثل الفيتامينات وخاصة فيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي والعضلي، ولاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم، وتساعد الصائمون على الشعور بالشبع لفترات أطول خلال اليوم، وعدم الشعور بالعطش.

الخيار عنصر مهم على السحور

كما يساعد الخيار على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان، لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا صحياً ومناسب للذين يسعون للحفاظ على وزنهم خلال شهر رمضان، كما أن به موادا تحسن صحة الشعر والجلد.