أنظمة صحية تجعلك نشيطا خلال فترة الصيام.. طبقها في السحور

يعد اتباع نظام غذائي مدروس، حلا سحريا من أجل الحفاظ على صحتك وحيويتك طوال اليوم، وذلك خلال صيام شهر رمضان المبارك، إذ يهتم الكثيرون بمعرفة الأطعمة التي يمكنها المساهمة في تحسين الصحة مع طول ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل، الذي بدأ اليوم الاثنين.

ويعتبر الحفاظ على توازن صحي وسط الصيام المتقطع صعبا للغاية، في حين أن بعض عادات الأكل المدروسة يمكن أن تضمن رمضانًا صحيًا، بحسب موقع «editorji».

كيف تتبع نظاما غذائيا صحيا على السحور؟

ونستعرض في السطور التالية، أفضل نظام صحي غذائي يمكن اتباعه خلال وجبة السحور للحفاظ على نشاط الجسم خلال الصيام:

1- إدراج البروتينات في النظام الغذائي:

يجب دائمًا تضمين البروتينات في النظام الغذائي لأنها تشكل اللبنات الأساسية للحياة، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن مع البروتينات الضرورية يساعد أيضًا في جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، إذ يجب أن يشتمل السحور على الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض أو اللبن الرائب أو اللحوم الخالية من الدهون.

2- الأطعمة الغنية بالألياف:

تلعب الأطعمة الغنية بالألياف دورًا حاسمًا في عملية الهضم لدينا ما يحافظ على صحة الأمعاء، كما أنه يساعد في السيطرة على الجوع مثل التمر والشوفان والحبوب الكاملة والعدس والخضراوات.

3- الكربوهيدرات:

للحفاظ على مستويات الطاقة، يجب أن تكون الكربوهيدرات أيضًا جزءًا من وجبة السحور، إذ يساعد الخبز والأرز والبطاطس في تلبية احتياجاتنا من الكربوهيدرات.

4- السوائل:

يعد الجفاف أحد أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها أثناء الصيام، ليس فقط في السحور، ولكن تأكد أيضًا من زيادة تناول الماء والسوائل الصحية في وجبة الإفطار.

أطعمة يجب تجنبها أثناء السحور

5- تجنب الأطعمة المقلية والمالحة والحارة:

تسبب هذه الأطعمة الجفاف ما يجعلك تشعر بالعطش أكثر، ويمكن أن يؤدي استهلاك السكر أيضًا إلى تقلب مستويات السكر في الدم، ولهذا السبب يجب أيضًا تجنب المشروبات السكرية، كما أن السوائل التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، لذلك لا ينبغي تناولها قبل الصيام.