إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024.. اعرف مواقيت الصلاة

نشرت هيئة المساحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024 وذلك بالتزامن مع الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان 2024، ووفقًا لـ إمساكية شهر رمضان 2024 وما أعلنته هيئة المساحة المصرية شهر رمضان سيكون كاملًا هذا العام 30 يومًا، ينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل.

ونرصد في السطور التالية، إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024.

إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024

ووفقا لهيئة المساحة المصرية، جاءت إمساكية ثالث يوم رمضان الأربعاء 13 مارس 2024 كالتالي:

- موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 4:40.

- موعد أذان صلاة الظهر في القاهرة ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد أذان صلاة العصر في القاهرة ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 6:02 مساءً.

- موعد أذان صلاة العشاء في القاهرة ثالث أيام شهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 7:19.