«راعي كنيسة» يعلق زينة رمضان أمام مسجد: الله محبة

مرتدياً زيه الكنسى الرسمى، ممسكاً بزينة رمضان بيديه، صاعداً إلى أعلى جدران مسجد النور بحى المطرية بالقاهرة بابتسامته المعهودة، لتعليق الزينة وتوزيع الفوانيس على الأطفال فى محبة وسلام، معبراً عن الوحدة الوطنية، هو الأب دوماديوس الراهب، راعى كنيسة بالمطرية، الذى حرص على شراء الزينة والفوانيس وتعليقها على المسجد وفى الشوارع.

«الله محبة، وإحنا كلنا واحد، إحنا كمسيحيين كمان صايمين مع إخوتنا المسلمين، وهنفطر مع بعض، علشان كدة حرصنا على شراء زينة رمضان وتعليقها فى الشوارع وعلى المساجد، وحبينا نفرح الأطفال كمان»، هكذا قال الأب دوماديوس، مضيفاً: «لما المسلمين والمسيحيين يصوموا ويصلوا مع بعض فربنا بينظر لحاجتنا اللى إحنا متفقين عليها، يعنى إحنا صايمين الصوم الكبير، وإخوتنا هيصوموا رمضان الكريم، فكلنا هنصلى وندعو الله أن يحفظ بلادنا، وأن نظل وحدة واحدة».

شرائط ورق ملونة وفوانيس بأحجام مختلفة وبالونات، كانت أدوات «الراهب» لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال الذين التفوا حوله فى جو ملىء بالمحبة للحصول على هديتهم، وقال: «كل سنة بنعمل ده، إحنا عشنا مع بعض وقت طويل، وفرحة إخوتنا المسلمين هى فرحتنا.

اختيار مسجد النور بالمطرية ليس محض صدفة للراهب، بل يشعر الأب بسكينة حين يمر من أمامه، معبراً: «مفيش أجمل من مسجد النور ليه حاجة تانية ربنا يملأ قلوبنا بالنور، والمطرية زارتها العائلة المقدسة، وكلنا هنا فى أمن ومحبة من سنوات كتير».

يتمنى «الراهب» أن تسود المحبة فى كافة أنحاء العالم: «إحنا بنصوم 200 يوم فى السنة، لكن شهر رمضان مختلف، ليه أجواء وطقوس خاصة مليانة محبة وروحانيات، علشان كده بنتمنى أن تسود المحبة، وأن تنتهى الحروب ويعيش العالم فى محبة وسلام».