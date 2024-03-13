مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. أحمد مكي يخوض مغامرة جديدة

مغامرة جديدة يخوضها أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد عودة روحه إلى جسده وتركه لعالم الجن وعودته إلى الدوار في المزريطة.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 أحمد مكي

ويبدأ الكبير أوي في الحلقة 3 مغامره جديدة بعد مغامرة عالم الجن التي خاضها في أولى حلقات المسلسل، وشهدت أحداثا شيقة أشبه بأفلام ديزني، حيث ذهب الكبير إلى عالم الجن بعد أن اصطحبته الشمامة بسبب عدم استحمامه قبل النوم يوم شم النسيم، ومن المفترض أن تشهد الحلقة 3 أحداثا جديدة ومختلفه بين الكبير وأسرته.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8

وضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهم صفاء الطوخي التي جسدت دور الشمامة، ومحمد ثروت والذي جسد دور شاكر مساعد الشمامة.

ويظهر في الحلقات القادمة الفنانة شيماء سيف التي تجسد شخصية كرتونية شهيرة، كما تشارك أمينة خليل بشخصيتها الحقيقة خلال أحداث المسلسل، والفنان أكرم حسني يتقمص شخصية الكبير أوي.