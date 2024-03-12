كيف يسيطر حسن الصباح على أتباعه؟.. السر في جنة آلموت والحور العين

رواية «آلموت» إحدى روائع الأدب العالمي، والتي حاول خلالها الكاتب اليوغوسلافي فلاديمير بارتول، أن يعيد كتابة تاريخ فرقة الحشاشين بطريقة جذبة، تسرد الحقائق التاريخية بأسلوب فلسفي يغوص داخل النوازع البشرية ومحفزاتها، لفهم نفسية ودوافع جماعة الحشاشين القتالية على مستوى الفكر والإيديولوجيا والتنظيم المسلح.

تفاصيل جنة آلموت

في واحدة من أهم مشاهد الحلقة الأولى لمسلسل الحشاشين، يظهر حسن الصباح الذي يؤدي دوره النجم كريم عبدالعزيز، وهو يعبر بوابة القلعة فتنحنى كل رؤس الحاضرين، وحين يستقر في مقامه.. ينظر إلى أحد أتباعه من الشباب.. فيبادله الشاب النظر بإبتسامة من نال شرفا عظيما، فيشير له الصباحي ليقترب منه، ويقول له هامسا: «تفدي الدعوة بأيه»، بعدها يذهب الشاب إلى سور القلعة ويلقى بنفسه إلى الأسفل في مشهد يعكس الطاعة العمياء للاتباع في تنفيذ أوامر سيدهم.

هذا المشهد هو ما يحاول الكاتب اليوغسلافي تفسيره عبر الرواية التي تحمل اسم «آلموت»، وتدور أحداثها داخل القلعة التي تحمل هذا الاسم ومعناه «عش النسر»، وهي حصن جبلي موجود وسط جبال البرز أو جبال الديلم جنوب بحر قزوين في «مدينة رود بار» بالقرب من نهر شاه ورد على بعد 100 كيلو متر من العاصمة الإيرانية الحالية طهران.

وسائل تجنيد أتباع حسن الصباح

استطاع فلاديمير بارتول أن يعكس في هذه الرواية طبيعة الحياة الدينية والفكرية والسياسية داخل تلك القلعة في عهد أميرها حسن الصباح، ووعرض تفاصيل الحشد العاطفي الذي يمارسه ضد أتباعه لتجنيدهم، وظل يحتفظ بينهم بلقب شيخ الجبل الذي حول هذه القلعة لمعسكر بمواصفات غريبة، يجند مئات الأتباع ويحولهم إلى فدائيين ينفذ بهم عملياته الانتقامية ضد خصومه من الأمراء والوزراء والقضاة والقادة والدعاة.

تسهب الرواية في سرد تفاصيل الجنان المعلقة والفردوس الأرضي الذي صنعه حسن الصباح في قلعة آلموت، وجعل منه طعمه الساحر الذي يحول به قناعات الشباب فيمضون للموت وهم مؤمنون بأنهم في طريقهم إلى تلك الحور والقصور والأنهار.

الهروب من جنة آلموت

تبدأ أحداث الرواية باستعراض خط سير القافلة التي كانت تشق طريقها من سمرقند مرورا بجبل الإلبوزر شمالي خراسان، وكانت تحمل فتاة غاية في الجمل والروعة، اشتراها حسن الصباح ليضيفها إلى تلك الفتيات اللواتي انتقاهن ليجعل منهم حوريات، يوهم بهن فدائييه أنهم في الجنة الحقيقية.

تهرب الحورية الجديدة حليمة في ختام الرواية من تلك الحدائق التي لم تستطع نفسها السوية الانسجام معها، رغم ما يحيط بها من ترف ورفاهية عيش، وتنتهي حياتها بين أظافر ذلك الفهد المهجن الذي جعل منه حسن الصباح حارسا أليفا ووحشا كاسرا في نفس الوقت.

في جنة آلموت توجد نساء من مختلف بقاع الأرض، نساء تجتمع فيهم مواصفات الجمال، يضاف إليه ما يتعلمونه من فنون الفتنة والغواية التي تجعل من هذا الجمال سلاحا ساحرا للسيطرة على عقول الحالمين بالحور العين المقيمات في جنة آلموت، الجنة التي يشتم رائحتها المقيمين في قلعة آلموت، لكنهم لا يدخلونها إلا بأمر سيدهم.. الذي يسمعون عنه ولا يرونه، ويوحي إليهم سرا ولا يلتقيهم جهرا، السيد الذي يكلفهم بالمهام.. فإن نجعوا فيها وعادوا إليه يحملهم بإشارة منه إلى جنة آلموت، وإن قتلوا في سبيل تنفيذ المهم.. يرسل إليهم ملائكته لتعيدهم إلى جنة آلموت، لينعمون فيها بكل ما تشتهي الأنفس.. وأولها الحور العين.