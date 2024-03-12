مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. «حسن الصباح» يختار «الضلمة»

عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز، تحت عنوان «العهد»، والتي عاد بها صناع المسلسل إلى الماضي ليكشف الملامح التي كونت شخصية حسن الصباح في مرحلة الطفولة والعوامل التي أثرت إليه على مدار رحلته، ليصبح واحدا من أخطر الرجال في التاريخ من خلال تكوين طائفة يدين له أفرادها بالولاء والطاعة، ويستخدمهم في تحقيق أهدافه السياسية من خلال اغتيال شخصيات مهمة من الأمراء والحكام وصناع القرار.

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز، اختيار حسن الصباح طريق الظلام في طفولته، بعد سقوطه في بئر ليلا وبينما هو يستغيث طالبا للنجدة يظهر له كائن غريب على هيئة سيدة تخبره أنّها تستطيع إخراجه من البئر ولكن بشرط أن يطيعها، وترمي له حبلا ولكن قبل أن تسحبه تقول له: «هتختار النور ولا الضلمة.. قول الضلمة»، ليقول لها «الضلمة».

مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. موقف مخيف لـ حسن الصباح في طفولته

وتبدأ السيدة إخراج حسن الصباح من البئر، في مسلسل الحشاشين الحلقة 1، وهي تقول له نبؤتها: «متخافش من حد تاني.. محدش يقدر يموتك تاني ولا حد هيقدر عليك تاني».

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1 بطولة كريم عبد العزيز

وكشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 1، بطولة كريم عبدالعزيز، حيث تعاد الحلقة مرتين على قناة DMC الأولى في تمام الساعة الثانية إلا ربع صباحا، أما الإعادة الثانية تعرض في الساعة الرابعة والربع عصرا.