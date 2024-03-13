افتتاح دورة رمضانية في قرية الرمالي بالمنوفية بحضور عصام الحضري (صور)

افتتحت قرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، الدورة الرمضانية السنوية بحضور الكابتن عصام الحضري مدرب حراس منتخب سوريا ونجم المنتخب المصري السابق، بحضور المئات من جماهير القرية والقرى المجاورة لمشاهدة مباراة الافتتاح بين فريق الرمالي ومنتخب بركة السبع.

ركلة بداية الدورة

وحرص الحضري، على النزول إلى أرض الملعب لتشجيع اللاعبين وأخذ الصور التذكارية مع لاعبي الفريقين وتحية الجمهور الكبير الذي حضر، وقام بركلة بداية وافتتاح الدورة الرمضانية وجلس في المقصورة الرئيسية لمشاهده المباراة، وبعد انتهائها سلم اللاعبين الميداليات وسط حالة من الفرحة والسرور بين الجماهير وأهالي القرية .

كلمة الحضري في الافتتاح

وقال «الحضري» أثناء تواجده في أرض الملعب، إن الدورات في القرى والأرياف هي التي تخرج المواهب والمحترفين في كرة القدم، وعلى من يريد الوصول إلى حلمه الاجتهاد وتحمل المسؤولية في الملعب وخارجه حتى يصل إلى مراده، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الذين مثلوا المنتخب المصري ظهروا من تحت الصفر.