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دراما المتحدة

افتتاح أكبر دورة رمضانية في محافظة المنوفية بحضور آلاف المشجعين

كتب:

عصام علم الدين
07:23 ص | الأحد 10 مارس 2024
أثناء افتتاح الدورة الرمضانية

أثناء افتتاح الدورة الرمضانية

شهدت قرية قشطوخ، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، افتتاح الدورة الرمضانية وسط حالة من الفرحة سيطرت على جميع الحضور، وتعتبر هذه الدورة من أشهر دورات كرة القدم على مستوى الجمهورية، وتقام بمناسبة شهر رمضان المبارك من كل عام بحضور آلاف من الجماهير.

مباراة الدرع الخيرية 

وافتتحت المسابقة الرمضانية من خلال لعب مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية، بين فريقين من أبطال النسخ السابقة، ومن المقرر أن تكون بداية دور المجموعات اعتبارًا من اليوم الأحد، على ملعب مركز شباب قشطوخ بحضور عدد من جماهير القرية والقرى المجاورة.

 

وكان عبدالستار صبري، نجم المنتخب المصري، ومعتز إينو، نجم الأهلي والزمالك، وعدد من الشخصيات العامة، قد تواجدوا منذ عدة أيام بقرية قشطوخ؛ لسحب قرعة الدورة الرمضانية، بمشاركة 16 فريقًا من عدة قرى مختلفة.

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